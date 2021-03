Waiting for the Barbarians, I Predatori, Alien Outpost, Le sorelle Macaluso e i voti DVD-Blu-ray-4K del mese (Di martedì 30 marzo 2021) Nella nostra rubrica mensile DVD-Blu-Ray-4K le recensioni di: Waiting for the Barbarians, I Predatori, Alien Outpost - L'invasione, Le sorelle Macaluso, Sorvegliato speciale, Tutti per 1 - 1 per tutti, Non conosci Papicha, Easy Living - La vita facile, La rivincita. Oltre alle uscite principali homevideo di marzo di cui vi abbiamo già offerto la recensione, ovvero Wonder Woman 1984 (qui il blu-ray), The Gentlemen (qui il 4K UHD), Anna (qui il blu-ray) e Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione (qui il blu-ray), il mese ha riservato altre molte release di rilievo che trattiamo nella nostra rubrica mensile di recensioni DVD, Blu-ray e 4K. A partire da Waiting for the Barbarians, presentato a Venezia 2019 e con un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Nella nostra rubrica mensile DVD-Blu-Ray-4K le recensioni di:for the, I- L'invasione, Le, Sorvegliato speciale, Tutti per 1 - 1 per tutti, Non conosci Papicha, Easy Living - La vita facile, La rivincita. Oltre alle uscite principali homevideo di marzo di cui vi abbiamo già offerto la recensione, ovvero Wonder Woman 1984 (qui il blu-ray), The Gentlemen (qui il 4K UHD), Anna (qui il blu-ray) e Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione (qui il blu-ray), ilha riservato altre molte release di rilievo che trattiamo nella nostra rubrica mensile di recensioni DVD, Blu-ray e 4K. A partire dafor the, presentato a Venezia 2019 e con un ...

Advertising

ValeriaCrucian1 : RT @FChiusaroli: #FF @iguanadan waiting for il gran finale di #SBLab2021 #scritturebrevi domani 30 marzo - arycristallini : RT @FChiusaroli: #FF @iguanadan waiting for il gran finale di #SBLab2021 #scritturebrevi domani 30 marzo - VittoriaDP_ : Oggi dovrebbe partire Starship N11 fascia oraria dalle 14:00 in poi fino a sera #SpaceX we are waiting for you - Lu_scnt : RT @FChiusaroli: #FF @iguanadan waiting for il gran finale di #SBLab2021 #scritturebrevi domani 30 marzo - ViolaB126 : RT @FChiusaroli: #FF @iguanadan waiting for il gran finale di #SBLab2021 #scritturebrevi domani 30 marzo -