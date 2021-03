Un focolaio Covid in nazionale fa tremare la Juventus (Di martedì 30 marzo 2021) Dalla Juventus guardano con grande attenzione la situazione della Polonia, esploso un mini-focolaio nel gruppo squadra. C’è apprensione in casa Juventus. Proprio nelle ultime ore sono emerse buone notizie in casa bianconera, visti i recuperi importanti di Dybala e Ramsey che finalmente sono tornati ad allenarsi con il gruppo, di fatto rendendosi nuovamente disponibili per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) Dallaguardano con grande attenzione la situazione della Polonia, esploso un mini-nel gruppo squadra. C’è apprensione in casa. Proprio nelle ultime ore sono emerse buone notizie in casa bianconera, visti i recuperi importanti di Dybala e Ramsey che finalmente sono tornati ad allenarsi con il gruppo, di fatto rendendosi nuovamente disponibili per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - infoitinterno : Covid, focolaio in convento di Bari: morte 4 suore e altre 23 positive - CincoManu : RT @LILtestadicazzo: @romeoagresti Sczeszny è a rischio covid con la Polonia che ha un mini focolaio e giustamente Buffon viene squalificat… - Genevievestufa : @BonomiAllegra @E_Sylveon Vista l'età media, erano tutte vaccinate. E no, non era un focolaio di Covid, ma reazioni avverse al vaccino... -