Tokyo Game Show 2021 si farà ma solo online (Di martedì 30 marzo 2021) L'evento Tokyo Game Show di quest'anno si terrà, ma solamente in versione digitale. Lo spettacolo si svolgerà da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre e si baserà sul format dello scorso anno, avvenuto in digitale a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Attraverso una dichiarazione gli organizzatori hanno promesso un nuovo sistema che consentirà agli espositori e ai partecipanti del settore di organizzare incontri privati online. Tutte le presentazioni e tutti i discorsi saranno trasmessi online con una traduzione in inglese e ci sono piani per consentire agli utenti di giocare a versioni demo speciali dei titoli presentati durante l'evento. Tuttavia una componente fisica sarà presente: il centro congressi Makuhari Messe a Chiba verrà utilizzato per ospitare un evento riservato alla stampa, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) L'eventodi quest'anno si terrà, ma solamente in versione digitale. Lo spettacolo si svolgerà da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre e si baserà sul format dello scorso anno, avvenuto in digitale a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Attraverso una dichiarazione gli organizzatori hanno promesso un nuovo sistema che consentirà agli espositori e ai partecipanti del settore di organizzare incontri privati. Tutte le presentazioni e tutti i discorsi saranno trasmessicon una traduzione in inglese e ci sono piani per consentire agli utenti di giocare a versioni demo speciali dei titoli presentati durante l'evento. Tuttavia una componente fisica sarà presente: il centro congressi Makuhari Messe a Chiba verrà utilizzato per ospitare un evento riservato alla stampa, ...

Advertising

IGNitalia : Il #TokyoGameShow2021 si farà, e per la prima volta in assoluto gli eventi principali saranno tradotti in lingua in… - DannyConnan : RT @ZonaActual: Tokyo Game Show 2021 volverá a ser un evento online - ZonaActual : Tokyo Game Show 2021 volverá a ser un evento online - GamingTalker : Tokyo Game Show 2021 Online, confermate le date: sarà un evento digitale - vmintopia : @amisquadofc tokyo AMI SQUAD GAME WEEK - TIME PRETO - @BTS_twt -