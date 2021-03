Advertising

sportli26181512 : Signori, fine dei processi: “Assolto, assolto, assolto!”: Esulta l’ex calciatore di Foggia, Lazio e Bologna dopo ch… - SmnJared : @puscascapo @GhostRi00817922 @27_giulia @ardigiorgio E questo, signori, è perché siamo ancora lontanissimi dalla fi… - swonsae : Signori , vi voglio ricordare che nel 2017 sono scaduti i 100 anni da quando Dio concesse l’ho scioglimento delle… - vittoria_zara : @sdapi13 @famarella @sabrimaggioni Questi signori VOGLIONO che molliamo...invece dobbiamo cercare di resistere a qu… - neutrosgrassa : @FmMosca Attenzione signori, c'è una parte del paese che appoggia questo andazzo, finché no ci si convince che è qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Signori fine

MODENA - Esulta come dopo un gol, Beppe. Forse ancora di più.del suo incubo processuale per la vicenda calcioscommesse. L'ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna è stato assolto dal Tribunale di Modena " perché il fatto non ...... il vice Giuseppe Franzi : "Di questicerto non mi stupisco! Non mi stupisce nemmeno la ... e quello che è successo tra la Giunta e Franzi: "Alla, poi, quando viene messo alle strette per ...MODENA. Sicuramente una delle vittorie più belle della sua vita, anche se non arriva dal campo di calcio, ma dall'aula di un tribunale Beppe Signori è stato assolto "perchè il fatto non sussiste" dall ...L'ex calciatore aveva rinunciato alla prescrizione per arrivare alla sentenza. "Il fatto non sussiste" Modena, 30 marzo 2021 - Beppe Signori "assolto perché il fatto non sussiste". Aveva rinunciato al ...