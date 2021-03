Serie C 2020/2021, girone B: il Perugia pareggia in casa della Fermana 1-1 (Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Bruno Recchioni il Perugia pareggia contro la Fermana nel recupero della quinta giornata della Serie C 2020/2021. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, la Fermana approfitta della superiorità numerica e recupera il risultato andando vicino al gol del vantaggio in più di un’occasione. Per il Perugia il primo posto diventa sempre più lontano, con il Padova a +6. Dopo sei minuti dall’inizio della partita ripartenza pericolosissima di Boateng che si trova una prateria davanti ma viene fermato da Elia con un’intervento falloso. Al 18? arriva il gol del vantaggio del Perugia: cross al volo di Di Noia per Salvatore Elia che firma il suo settimo gol ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Bruno Recchioni ilcontro lanel recuperoquinta giornata. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, laapprofittasuperiorità numerica e recupera il risultato andando vicino al gol del vantaggio in più di un’occasione. Per ilil primo posto diventa sempre più lontano, con il Padova a +6. Dopo sei minuti dall’iniziopartita ripartenza pericolosissima di Boateng che si trova una prateria davanti ma viene fermato da Elia con un’intervento falloso. Al 18? arriva il gol del vantaggio del: cross al volo di Di Noia per Salvatore Elia che firma il suo settimo gol ...

Advertising

Eurosport_IT : Il #Milan è secondo con 17 punti in più di un anno fa. Scudetto no, zona Champions sì. Segreti? No. C'è lavoro, spi… - zazoomblog : Serie C 2020-2021 girone B: il Perugia pareggia in casa della Fermana 1-1 - #Serie #2020-2021 #girone #Perugia - Mio_Capitano_10 : RT @ilRomanistaweb: ? #SerieA, #LazioTorino si deve giocare: respinto il ricorso biancoceleste - wawaggmu : RT @fbref: 2020-2021 ???? Serie A Goal Difference Leaders Inter (39) Atalanta (31) Juventus (31) Napoli (29) Milan (20) Roma (9) Lazio (6) H… - ilRomanistaweb : ? #SerieA, #LazioTorino si deve giocare: respinto il ricorso biancoceleste -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Saras, i conti del 2020. Approvato il piano al 2024 I vertici della società di raffinazione hanno individuato per il 2021 una serie di misure di ... con un contenimento del livello di indebitamento a livelli non superiori a quelli del 31 dicembre 2020. ...

Sostenibilità. Netflix: zero emissioni nette di gas serra entro fine 2022. Aumenta l'audience degli show con tematiche ambientali - Nel 2020, infatti, 160 milioni di case in tutto il mondo hanno scelto di guardare su Netflix almeno un film o una serie che ha aiutato gli spettatori a comprendere meglio le questioni ambientali. Ad ...

Inzaghi miglior tecnico di Serie B 2019-2020: vince la Panchina d'Argento NTR24 DIRETTA Brescia-Pordenone: radiocronaca e streaming Infatti, in questa pagina troverai tutte le informazioni che cerchi: continua nella lettura per scoprire come seguire la diretta di Brescia-Pordenone. Devi sapere che la gara di serie B avrà copertura ...

DIRETTA Frosinone-Reggiana: radiocronaca e streaming Infatti, in questa pagina troverai tutte le informazioni che cerchi: continua nella lettura per scoprire come seguire la diretta di Frosinone-Reggiana. Devi sapere che la gara di serie B avrà copertur ...

I vertici della società di raffinazione hanno individuato per il 2021 unadi misure di ... con un contenimento del livello di indebitamento a livelli non superiori a quelli del 31 dicembre. ...Nel, infatti, 160 milioni di case in tutto il mondo hanno scelto di guardare su Netflix almeno un film o unache ha aiutato gli spettatori a comprendere meglio le questioni ambientali. Ad ...Infatti, in questa pagina troverai tutte le informazioni che cerchi: continua nella lettura per scoprire come seguire la diretta di Brescia-Pordenone. Devi sapere che la gara di serie B avrà copertura ...Infatti, in questa pagina troverai tutte le informazioni che cerchi: continua nella lettura per scoprire come seguire la diretta di Frosinone-Reggiana. Devi sapere che la gara di serie B avrà copertur ...