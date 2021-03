Roma | la Formula E 2021 raddoppia l’appuntamento | gare il 10 e 11 Aprile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 marzo 2021) È stata ufficializzata la seconda data della tappana del Campionato del Mondo ABB FIAE che si terrà domenica 11. Non è previsto alcun ulteriore impatto sulle restrizioni al traffico, né sulle tempistiche delle procedure di smantellamento del circuito. A causa delle disposizioni governative in merito all’emergenza COVID-19 l’evento sportivo si terrà a porte chiuse e quindi in assenza di pubblico. Nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere Eur sarà interessato da un programma di lavori per l’allestimento e il disallestimento del circuito. Operazioni già iniziate ma di ridotto impatto, che si svolgeranno in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e anche della sosta con una progressiva diminuzione e ripristino dei posti ...