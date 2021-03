Roma, a Centocelle omicidio in un bar (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo è stato trovato morto in un bar, a Centocelle. È accaduto poco dopo le 20:30 di ieri sera in un locale di via delle Ninfee. La vittima è un commercialista Romano di 51 anni, Costantino Bianchi, sul suo corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza. L’omicidio si sarebbe consumato all’apice di una lite, e la vittima potrebbe essere stata colpita con un corpo contundente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica e gli uomini della Squadra Mobile. Intanto, al vaglio anche un altro inquietante particolare: non lontano dal bar, in via dei Glicini, un’auto, una Fiat 500 è andata in fiamme. L’auto è stata piantonata a lungo dalle autorità per capire se vi fosse connessione tra i due avvenimenti. Fino ad ora, però, nessun nesso. Dagli accertamenti è emerso che la vettura, di proprietà di una ragazza, è ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo è stato trovato morto in un bar, a. È accaduto poco dopo le 20:30 di ieri sera in un locale di via delle Ninfee. La vittima è un commercialistano di 51 anni, Costantino Bianchi, sul suo corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza. L’si sarebbe consumato all’apice di una lite, e la vittima potrebbe essere stata colpita con un corpo contundente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica e gli uomini della Squadra Mobile. Intanto, al vaglio anche un altro inquietante particolare: non lontano dal bar, in via dei Glicini, un’auto, una Fiat 500 è andata in fiamme. L’auto è stata piantonata a lungo dalle autorità per capire se vi fosse connessione tra i due avvenimenti. Fino ad ora, però, nessun nesso. Dagli accertamenti è emerso che la vettura, di proprietà di una ragazza, è ...

Advertising

QuotidianPost : Roma, a Centocelle omicidio in un bar - corriereroma : Il giallo del commercialista ucciso in un bar a Roma - ilmessaggeroit : Roma, ucciso in un bar a Centocelle: arrestato il gestore. «La vittima aggredita con un mattarello» - CorriereCitta : Choc a Roma, uomo ucciso e ritrovato in un bar a Centocelle: arrestato il gestore del locale - leggoit : #Roma Delitto di Centocelle, arrestato per omicidio il gestore bar: ha ucciso con un mattarello -