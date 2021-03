Riders: “Accordo con Just Eat supera schiavitù, ora vigileremo” (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – L’accordo firmato ieri con Cgil, Cisl e Uil porta i fattorini di Just Eat “fuori dalla schiavitù”. Esulta la rete nazionale RiderXiDiritti, che riunisce le organizzazioni indipendenti protagoniste nelle varie città italiane dello sciopero di venerdì e di una lunga serie di mobilitazioni negli ultimi anni. Quella di ieri è una “giornata storica per tutto il movimento rider a pochi giorni dalla più grande mobilitazione nazionale mai vista nel settore, che ha avuto un ruolo imprescindibile anche sul risultato strappato” con Just Eat, rivendica la rete: “La lotta paga sempre”. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – L’accordo firmato ieri con Cgil, Cisl e Uil porta i fattorini di Just Eat “fuori dalla schiavitù”. Esulta la rete nazionale RiderXiDiritti, che riunisce le organizzazioni indipendenti protagoniste nelle varie città italiane dello sciopero di venerdì e di una lunga serie di mobilitazioni negli ultimi anni. Quella di ieri è una “giornata storica per tutto il movimento rider a pochi giorni dalla più grande mobilitazione nazionale mai vista nel settore, che ha avuto un ruolo imprescindibile anche sul risultato strappato” con Just Eat, rivendica la rete: “La lotta paga sempre”.

