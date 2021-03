Ps5 | la consolle Sony è più performante rispetto a Xbox Series X?

Advertising

TonioDeRo : Non potete capire che emozione quando per impostarla c’è un video di tutte le consolle da ps1 a ps5 e io le ho avute tutte... -

Ultime Notizie dalla rete : Ps5 consolle

ViaggiNews.com

La comunità legata a questasi è interrogata per mesi in merito al possibile arrivo di un nuovo visore appositamente studiato per lavorare con. Da Sony sono arrivati messaggi discordanti ...Per giocare sfruttando il grande schermo di una TV, le soluzioni non mancano, dalle nuoveo Xbox Series S ed X , al casual gaming mediante un Fire TV stick e un controller. Un prodotto piuttosto completo, ma decisamente economico, adatto agli amanti del retrogaming , ma non solo, ...Secondo alcuni sviluppatori l'ssd implementato nella Ps5 darebbe un enorme vantaggio sulla resa dei videogiochi rispetto ad Xbox.Nelle scorse ore la redazione di Digital Foundry ha segnalato problemi di visualizzazione su Ps5 a causa dell'attivazione dell'hdr.