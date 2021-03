Pierluigi Diaco non va più in onda su Rai Uno | che cosa è successo?

(Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non va più in, il programma di Rai Uno è stato cancellato, scopriamo il motivo. E’ una notizia di soli pochi minuti fa quella che riguarda il conduttore e giornalista che per diverse stagioni è andato incon Io e te, programma scritto e creato da lui. E’ stato proprio il

ha un passato da idolo in tv e nel giornalismo addirittura prima della maturità, a 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a ...Giuseppe Candela per DagospiaPASSA DA RTL 102.5 A RADIO 2. 'IO E TE' NON TORNA NELL'ESTATE DI RAI1 Nelle scorse settimaneha annunciato il suo addio a Rtl 102.5. Stando a quanto apprende ...Pierluigi Diaco non andrà in onda quest'estate con una nuova stagione di Io e te, il programma di Rai Uno creato da lui.Il ballerino e coreografo racconta il suo rapporto con la conduttrice che l’ha reso popolare. Ospite di Io e te è Kledi Kladiu, il ballerino ...