Piazza Garibaldi, aggredisce e tenta di rapinare una donna: arrestato (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Garibaldi hanno notato un uomo che rincorreva una donna la quale chiedeva aiuto. I poliziotti hanno fermato l'uomo che, per guadagnare la fuga, si è scagliato contro la volante mentre altre persone li hanno accerchiati aggredendoli con calci e pugni per ostacolarne l'attività. In quei frangenti sono sopraggiunti in supporto altri equipaggi e, con non poche difficoltà, l'aggressore ed un altro uomo sono stati bloccati mentre gli altri sono riusciti ad allontanarsi. Gli agenti hanno accertato che l'uomo aveva avvicinato la vittima mentre usciva da un esercizio commerciale e, dopo averla percossa, aveva tentato di rapinarla. Adu Michael e Abdul Mohamed, ...

