Petr Kellner, la tragica scomparsa del miliardario in Alaska (Di martedì 30 marzo 2021) È tragicamente venuto a mancare il miliardario Petr Kellner, in un incidente in Alaska. Era l'uomo più ricco della Repubblica Ceca Il fato beffardo, la morte sopraggiunta improvvisamente per una grande passione. Questa è la sorte toccata al miliardario Petr Kellner, appassionato di eliski. All'età di 56 anni, Kellner, l'uomo più ricco della Repubblica Cena e nella top 100 dei più ricchi a livello mondiale – il suo patrimonio era stimato intorno ai 15,6 miliardi – si trovava in Alaska insieme ad alcuni amici proprio per dare sfogo alla sua più grande passione. L'elicottero su cui viaggiava, si è schiantato sulle montagne dell'Alaska, nei pressi del ghiacciaio Knik, a nord-est di Anchorage. Le cause ...

