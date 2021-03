Nel Lazio 51 098 attualmente positivi | 379 in terapia intensiva

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – Sono 51.098 i casial Covid-19 nel. Di questi, 47.690 sono in isolamento domiciliare, 3.029 sono ricoverati non in, 379 sono ricoverati in(-1 rispetto a ieri), 6.606 sono deceduti e 225.943 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

alexbarbera : Stamattina nel Lazio hanno riaperto le scuole primarie. L’Associazione dei presidi lamenta “l’assenza di centinaia… - Agenzia_Ansa : Il Trentino e il Lazio riaprono le scuole. Ritornano in classe, nel primo caso, nidi, materne ed elementari e nel s… - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - Laura_Brandi : RT @alexbarbera: Stamattina nel Lazio hanno riaperto le scuole primarie. L’Associazione dei presidi lamenta “l’assenza di centinaia fra in… - DavideLodola : Fa sorridere pensare che la coorte federale @FIGC ci tiene a sottolineare 'una sorta di 'furbizia' da parte del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

Fanpage.it

Adriano Avogadro guida l'omonima associazione nata2019. Un amico camperista ha suggerito l'... Ma ci sono "bench" anche in Puglia,, Toscana e poi all'estero, in Inghilterr a , Polonia, Olanda....di provincia - la regione con il più alto numero registrato di vittime stradali è ilcon 638 ... Per quanto riguarda invece le dieci maggiori città italiane, Roma è in testanumero di vittime ...Bestemmia Buffon, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso della Figc e ha squalificato per una giornata il portiere della Juventus.Queste le parole a caldo dell'ex attaccante di Lazio e Bologna, Beppe Signori, dopo l'assoluzione del tribunale di Modena dall'accusa di combine di due partite del 2011: Modena-Sassuolo e Modena-Siena ...