Mertens sta bene | arrivano buone notizie dal Belgio

Advertising

tuttonapoli : Come sta Mertens? Arrivano notizie rassicuranti dal Belgio - Andrea842631710 : @GandiniG @enzogoku69 La squadra non va toccata, se sta bene deve giocare mertens. L’unica cosa che si deve fare è… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Belgio, il ct Martinez: 'Dobbiamo capire come sta Mertens, difficile giocare così tanto' - infoitsport : Mertens, il Ct del Belgio conferma: «Sta bene, vedremo se farlo giocare» -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens sta

... Ct del Belgio, proprio delle sue condizioni in vista della gara di domani contro la Bielorussia: 'Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schieraree Carrasco. ...L'infermiera siinfatti svuotando e si preparano a tornare in gruppo pure Petagna , Rrahmani e ... Gattuso si è già preso uno spavento per l'infortunio alla spalla di, rivelatosi poi non ...L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rassicura i tifosi: Dries Mertens si sta allenando regolarmente con la sua Nazionale. Dries Mertens dopo ...Rush finale per il Napoli. Dopo la sosta per le Nazionali gli azzurri riprenderanno la corsa al quarto posto ospitando il Crotone ...