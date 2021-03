Mediterranean Epic | piazza d’onore conclusiva per Chiara Teocchi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Arrendersi non è un termine che gli sportivi non amano utilizzare, anche quando le condizioni non appaiono a loro favore. Per questo motivo è fondamentale sempre provare a vincere, come dimostrato danel corso dell’ultima tappa della. Costretta a rincorrere l’elvetica Ramona Forchini dopo le difficoltà incontrate durante la terza giornata, la 24enne di Ponteranica ha attaccato in compagnia delle connazionali Martina Berta, Eva Lechner e Greta Seiwald instaurando una vera e propria “cronosquadre”. Il terzo posto ottenuto alle spalle della 23enne torinese e della 35enne altoatesina non è bastato per superare la svizzera che ha tagliato il traguardo di Oropesa del Mar con un minuto di ritardo, sufficiente per conservare la maglia da leader. “Non sono riuscite a far perdere la maglia alla ...