La morte per overdose di Francesca Manfredi fa riflettere ancora su droghe e ruolo dello Stato (Di martedì 30 marzo 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo “Francesca Manfredi è la ragazza bresciana di 24 anni ritrovata morta lo scorso agosto. Dalle prime indagini è Stato accertato che ad ucciderla è stata la sua prima dose di eroina iniettata in vena”. Questa la notizia battuta durante la scorsa settimana dietro cui si nasconde non solo la storia di una ragazza, non solo il dolore di una nonna ma anche quella di tanti ragazzi che, come in un circo eterno, non si stancano di correre continuamente su quella fune sottile che separa la vita dalla morte, solamente per il gusto di provare l’ebrezza di oltrepassare il limite, di spingersi oltre infischiandosene delle conseguenze. Francesca, così come la descrive la nonna Gilda e le varie foto sui social, era una ragazza sempre allegra, cresciuta proprio con lei che al Corriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo “è la ragazza bresciana di 24 anni ritrovata morta lo scorso agosto. Dalle prime indagini èaccertato che ad ucciderla è stata la sua prima dose di eroina iniettata in vena”. Questa la notizia battuta durante la scorsa settimana dietro cui si nasconde non solo la storia di una ragazza, non solo il dolore di una nonna ma anche quella di tanti ragazzi che, come in un circo eterno, non si stancano di correre continuamente su quella fune sottile che separa la vita dalla, solamente per il gusto di provare l’ebrezza di oltrepassare il limite, di spingersi oltre infischiandosene delle conseguenze., così come la descrive la nonna Gilda e le varie foto sui social, era una ragazza sempre allegra, cresciuta proprio con lei che al Corriere ...

Advertising

Pontifex_it : Che cosa maggiormente stupisce del Signore e della sua Pasqua? Il fatto che Lui giunge alla gloria per la via dell’… - Avvenire_Nei : La morte di Maddalena, così ribelle e così simile al padre Carlo Urbani - Pontifex_it : Ho appreso con dolore la notizia degli attacchi terroristici in #Niger, che hanno provocato la morte di 137 persone… - AmbrettaM : @Libero_official Questi lockdown sono. Fallimento di un teorema ,che pensa che basta chiudere per risolvere tutto ?… - idgafneil : RT @ICARVSMATH: non ho paura della morte, ma di incontrare per caso Harry Styles e non sapere spiccicare una parola in inglese davanti a lu… -