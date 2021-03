La Ever Given, la nave cargo bloccata nel Canale di Suez, ora è (anche) un meme (Di martedì 30 marzo 2021) Ha appena ricominciato a muoversi, ma per quasi una settimana la Ever Given ha fermato il mondo. Era il 24 marzo quando la nave portacontainer di 400 metri si è incagliata nel canale di Suez, bloccando il 12% delle merci mondiali e provocando una perdita economica globale di 9,6 miliardi di dollari al giorno (dati Bloomberg). Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) Ha appena ricominciato a muoversi, ma per quasi una settimana la Ever Given ha fermato il mondo. Era il 24 marzo quando la nave portacontainer di 400 metri si è incagliata nel canale di Suez, bloccando il 12% delle merci mondiali e provocando una perdita economica globale di 9,6 miliardi di dollari al giorno (dati Bloomberg).

ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - lucasofri : Scusate se ripeto il tweet, ma credo sia la cosa su cui abbiamo ricevuto più richieste di correzioni nella storia d… - ilpost : La nave #EverGiven non è più incagliata. Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez (anc… - Giuggio72684862 : RT @il_Ghisa: La Nave-Piramide Ever Given incagliata? Naturalmente. - damorantonio : RT @il_Ghisa: La Nave-Piramide Ever Given incagliata? Naturalmente. -