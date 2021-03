Il presidente del Piemonte propone un calendario per le riaperture

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 marzo 2021) «Noi presidenti di regione abbiamo apprezzato il fatto che Draghi, dopo qualche critica un po’ generalizzata, abbia chiarito che abbiamo fatto la nostra parte. Le regioni non hanno alcuna voglia di fare polemiche o cercare lo scontro: siamo sulla stessa barca e ci siamo tutti». IldelAlberto Cirio parla alla Stampa dopo la riunione di ieri con l’esecutivo. Oggi lo aspetta il commissario straordinario Figliuolo per fare il punto sulla campagna di vaccinazione. «Ora, finalmente, c’è un coinvolgimento che non è formale ma sostanziale: in passato venivamo convocati due ore prima della firma dei decreti, spesso avendo già letto su Internet quel che ci si doveva comunicare. Oggi sappiamo di non essere solo sentiti ma ascoltati», dice l’esponente di Forza Italia. Nella riunione di ieri tra governo e regioni, il primo è rimasto sulla linea ...