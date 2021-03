Goldwin | le giacche minimal-tech che arrivano dal Giappone

Leggi su gqitalia

(Di martedì 30 marzo 2021) Le proposto diibridano alcune tra le caratteristiche che rendono famoso nel mondo il: da una parte il proverbialeismo, che vuole forme essenziali dall'eleganza senza fronzoli, dall'altra l'innovazione tecnologica più avanzata. Nelle proposte per la collezione primavera-estate 2021 che il brand nipponico ha ideato nelLab di Toyama questa miscela che unisce la cura artigianale del minimo dettaglio con gli studi all'avanguardia su tessuti e performance trova la sua espressione più riuscita con una serie direalizzate in nano fibre: la Fast Shell Jacket e la Element Light Jacket. Entrambi questi capi outwear sono tra i pochi in commercio a essere costruiti con Pertex® Shield Air, un tessuto estremamente impermeabile e al ...