Elenoire Ferruzzi, la disperazione dell’amico: “I suoi polmoni sono andati. Ci dicono di preparaci al peggio” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo due settimane le sue condizioni si sono aggravate. Elenoire Ferruzzi, icona del mondo LGBT molto popolare sui social, ha contratto il covid-19 e ora le sue condizioni sono peggiorate. Lo fa sapere un suo amico caro, Angelo Mazzone, che nei giorni scorsi ha già aggiornato i fan sulle condizioni di Eleonoire e che in un post su Facebook scrive: “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa: Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo due settimane le sue condizioni siaggravate., icona del mondo LGBT molto popolare sui social, ha contratto il covid-19 e ora le sue condizionirate. Lo fa sapere un suo amico caro, Angelo Mazzone, che nei giorni scorsi ha già aggiornato i fan sulle condizioni di Eleonoire e che in un post su Facebook scrive: “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa:non risponde più alle cure, icompletamente, il primario ha detto alla ...

Advertising

inca_sinato : Elenoire Ferruzzi può non piacere, ma rimango scioccato su come uno possa svegliarsi e gioire della sua situazione.… - FQMagazineit : Elenoire Ferruzzi, la disperazione dell’amico: “I suoi polmoni sono andati. Ci dicono di preparaci al peggio” - ppacifyheerr : RT @perchetendenza: 'Elenoire': Perché si sarebbero aggravate le condizioni di Elenoire Ferruzzi, da settimane ricoverata in ospedale dopo… - watthias_ : @claudio8215 Elenoire Ferruzzi - shareattiva : RT @perchetendenza: 'Elenoire': Perché si sarebbero aggravate le condizioni di Elenoire Ferruzzi, da settimane ricoverata in ospedale dopo… -