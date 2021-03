Dori Ghezzi, la cantante e moglie di Fabrizio De André (Di martedì 30 marzo 2021) E’ nata il 30 marzo 1946 in Brianza. Dori Ghezzi ha avuto una discreta carriera musicale. Ha sposato Fabrizio De André. Tanti auguri a Dori Ghezzi! L’ex cantante compie 75 anni, essendo nata a Lentate sul Seveso il 30 marzo 1946. La carriera artistica Interessata alla musica fin da piccola, Dori Ghezzi incontra la notorietà appena ventenne: è il 1966 quando vince un concorso regionale interpretando il brano Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio. Poi, alla fine del 1968 incide Casatchik, che le porta notorietà. Nel decennio successivo, consolida il successo grazie a una prolifica collaborazione con lo statunitense Wess, con il quale ha formato per diversi anni un duo vocale di successo grazie a brani come Un corpo e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) E’ nata il 30 marzo 1946 in Brianza.ha avuto una discreta carriera musicale. Ha sposatoDe. Tanti auguri a! L’excompie 75 anni, essendo nata a Lentate sul Seveso il 30 marzo 1946. La carriera artistica Interessata alla musica fin da piccola,incontra la notorietà appena ventenne: è il 1966 quando vince un concorso regionale interpretando il brano Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio. Poi, alla fine del 1968 incide Casatchik, che le porta notorietà. Nel decennio successivo, consolida il successo grazie a una prolifica collaborazione con lo statunitense Wess, con il quale ha formato per diversi anni un duo vocale di successo grazie a brani come Un corpo e ...

