Dopo il Covid non riesce più a leggere, l'effetto collaterale scoperto dall'università di Padova (Di martedì 30 marzo 2021) L'università di Padova ha scoperto e studiato il primo caso al mondo di paziente post Covid - 19 affetto da t otale incapacità nel leggere (alessìa) in seguito a ictus . Per il suo completo recupero è ...

