Decreto Sostegni, da oggi via alle domande per i contributi a fondo perduto (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da oggi sarà possibile fare domanda per contributi a fondo perduto per partite iva ed imprese previsti con il Decreto Sostegni. Si potrà ricevere la somma assegnata sul proprio conto corrente o come credito d’imposta. Si può fare domanda telematicamente attraverso Agenzia delle Entrate o piattaforma Sogei Decreto Sostegni, ecco i requisiti per chiedere i contributi Attivi i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, fonte quifinanza.itPer accedere ai contributi a fondo perduto previsti per imprese e partite iva dal Decreto Sostegni sono necessari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) A partire dasarà possibile fare domanda perper partite iva ed imprese previsti con il. Si potrà ricevere la somma assegnata sul proprio conto corrente o come credito d’imposta. Si può fare domanda telematicamente attraverso Agenzia delle Entrate o piattaforma Sogei, ecco i requisiti per chiedere iAttivi idel, fonte quifinanza.itPer accedere aiprevisti per imprese e partite iva dalsono necessari ...

