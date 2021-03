Dati Covid falsati in Sicilia, l’autodifesa di Musumeci a La7: “Noi i primi a fare le zone rosse mentre il resto d’Italia voleva stare in arancione” (Di martedì 30 marzo 2021) “Inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Ma noi le zone rosse le abbiamo anticipate, non le abbiamo nascoste. Questa è storia. Però bisogna avere rispetto per la magistratura, così come ho fiducia nell’assessore Razza che, se dovesse risultare responsabile, naturalmente da solo adotterebbe le decisioni conseguenziali”. E’ il commento pronunciato a “Omnibus” (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sull’inchiesta della procura di Trapani in merito ai falsi Dati relativi ai contagi Covid diffusi dal Dasoe, inchiesta che vede tra gli indagati l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Musumeci aggiunge: “Sono convinto che la verità emergerà prestissimo. Ricordo comunque che fino a due settimane fa abbiamo chiesto noi al governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Ma noi lele abbiamo anticipate, non le abbiamo nascoste. Questa è storia. Però bisogna avere rispetto per la magistratura, così come ho fiducia nell’assessore Razza che, se dovesse risultare responsabile, naturalmente da solo adotterebbe le decisioni conseguenziali”. E’ il commento pronunciato a “Omnibus” (La7) dal presidente della Regione, Nello, sull’inchiesta della procura di Trapani in merito ai falsirelativi ai contagidiffusi dal Dasoe, inchiesta che vede tra gli indagati l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.aggiunge: “Sono convinto che la verità emergerà prestissimo. Ricordo comunque che fino a due settimane fa abbiamo chiesto noi al governo ...

