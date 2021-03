Covid, Johnson tiene alta la guardia: “Fuori dal lockdown a piccoli passi” (Di martedì 30 marzo 2021) . La vaccinazione in Gran Bretagna sta dando i primi frutti ma si procede per tappe La notizia delle morti azzerate a Londra ieri, dopo oltre 6 mesi, ha creato un sostanziale ottimismo nella lotta al Covid a livello internazionale. La Gran Bretagna ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) . La vaccinazione in Gran Bretagna sta dando i primi frutti ma si procede per tappe La notizia delle morti azzerate a Londra ieri, dopo oltre 6 mesi, ha creato un sostanziale ottimismo nella lotta ala livello internazionale. La Gran Bretagna ha L'articolo proviene da Inews.it.

