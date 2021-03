Covid a Napoli | vaccini a domicilio e un caffè al dottore | «Finalmente siamo liberi»

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Io apro' in piazza a Napoli: 'Il 7 aprile riapriamo tutti'. Manifestazione nella città partenopea contro il blocco… - fanpage : A Napoli sono 65 i medici 'disertori', che non vogliono né vaccinare né prenotare i pazienti fragili - fanpage : #Pasqua e #Pasquetta, Vincenzo De Luca blinda la Campania - Mario82673246 : RT @mov24agosto: Mentre l'#Italia resta una delle nazioni con la speranza di vita più alte al mondo, il #Covid accentua il divario #Nord-#… - Golfredo1 : RT @BarbaraRaval: È morto Baldassarre Nero, Maresciallo di 49 anni della caserma dei carabinieri di Macerata Campania (Caserta), dove si er… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

LA SICUREZZA Controlli anti -, scoperta scuola aperta in zona rossa I CONTROLLI Mascherine fuorilegge con la griffe, maxisequestro a: cinesi... Yevgen Podkopayev , 37enne ...APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti -, scoperta scuola aperta in zona rossa I CONTROLLI Mascherine fuorilegge con la griffe, maxisequestro a: cinesi... LA SICUREZZA ...Dopo il Covid riparto apro tre ristoranti.” Antonino Cannavacciuolo riparte però dal sogno del padre: a breve aprirà un nuovo ristorante, in provincia di Napoli. Il paese scelto è proprio Ticciano, ...La partita era stata rinviata dopo un provvedimento dell’Asl di Torino che ha impedito ai granata di muoversi. La Lazio ha trenta giorni per fare ricorso la gara si potrebbe giocare mercoledì 19 maggi ...