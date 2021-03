Capodanno 2022 | torna per un’ultima data il tour “Pfm canta De André”

(Di martedì 30 marzo 2021), il 31 dicembre 2021 ore 22,00 all’Auditorium Parco della Musica di Roma già aperte le prevendite su Ticketone. Sono già aperte le prevendite per l’ultima imperdibiledel fortunatissimo“PFMDe” (prodotto da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio Dee organizzato da Ventidieci) che il 31 dicembre 2021 approda nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite sono aperte su Ticketone. “PFMDe” vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. PFM ...

La PFM torna il 31 dicembre per un'ultima data del tour "PFM canta De André" all'Auditorium Parco della Musica di Roma.