Bagnaia mette le cose in chiaro: 'Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secondo' (Di martedì 30 marzo 2021) 'sono contento di aver fatto la mia prima pole e del terzo posto in gara, ho cercato di condurre il GP nel miglior modo possibile. Ho provato a vincere, ma mi sono ritrovato con meno gomma a fine gara,... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) 'contento di aver fatto la mia prima pole e del terzo posto in gara, ho cercato di condurre il GP nel miglior modo possibile. Ho provato a vincere, ma miritrovato con meno gomma a fine gara,...

Advertising

estornudoauto : RT @Gazzetta_it: #Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e #Miller con la stessa #Ducati. Non sono un secondo” #MotoGP - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e #Miller con la stessa #Ducati. Non sono un secondo” #MotoGP - Gazzetta_it : #Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e #Miller con la stessa #Ducati. Non sono un secondo” #MotoGP - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secon… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secon… -