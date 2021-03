Valeria Fabrizi tira una sfondone in diretta su Rai Uno, la conduttrice tenta di correggere il tiro (ma non la bacchetta) (Di lunedì 29 marzo 2021) Valeria Fabrizi è un’icona del teatro, del cinema e della televisione e nonostante soffierà 85 candeline fra un po’ di mesi lavora tutt’ora come una stakanovista e dal 2011 interpreta Suor Costanza nella fiction record d’ascolti, Che Dio Ci Aiuti. Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, la Fabrizi ha preso il programma alla lettera ed è andata davvero a ruota libera commentando un suo vecchio scatto del passato in compagnia del compianto marito Tata Giacobetti. Al “ecco una bellissima foto di voi due insieme” della Fialdini, l’attrice ha replicato “no, bellissima no”, aggiungendo poco dopo “sembro una n**a, una ragazza di colore”. In quel momento Francesca Fialdini era inquadrata di spalle, ma sono sicuro che la sua espressione è stata questa: Non a caso ha cercato di correggere il tiro ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021)è un’icona del teatro, del cinema e della televisione e nonostante soffierà 85 candeline fra un po’ di mesi lavora tutt’ora come una stakanovista e dal 2011 interpreta Suor Costanza nella fiction record d’ascolti, Che Dio Ci Aiuti. Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, laha preso il programma alla lettera ed è andata davvero a ruota libera commentando un suo vecchio scatto del passato in compagnia del compianto marito Tata Giacobetti. Al “ecco una bellissima foto di voi due insieme” della Fialdini, l’attrice ha replicato “no, bellissima no”, aggiungendo poco dopo “sembro una n**a, una ragazza di colore”. In quel momento Francesca Fialdini era inquadrata di spalle, ma sono sicuro che la sua espressione è stata questa: Non a caso ha cercato diil...

ste_prof : Un brutto scivolone per Valeria Fabrizi #aruotalibera #valeriafabrizi #francescafialdini #raiuno - 8antonio8989 : No Valeria Fabrizi no Che cosa brutta - Luca_zone : RT @anobraincat: Valeria Fabrizi su rai 1 dice 'non mi piace quella foto perché sembro una negra', la conduttrice non l'ha ripresa ed han c… - fiorellaqueen91 : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è in diretta su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi, Valeria Fabrizi e Daniele Liotti… - marcoleardi : #DaNoiARuotaLibera, gaffe di Valeria Fabrizi: «In questa foto sembro una negra!» (Ma io assolvo Suor Costanza, pec… -