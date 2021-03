Vaccini, in Sicilia altre due inchieste su AstraZeneca (Di lunedì 29 marzo 2021) altre due inchieste giudiziarie in Sicilia sul caso Vaccini, dopo casi sospetti legati alla somministrazione del siero AstraZeneca. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di “atti relativi” ipotizzando il reato di omicidio colposo in seguito alla morte dell’insegnante Cinzia Pennino, 46 anni, deceduta ieri al Policlinico. La donna nei giorni precedenti aveva fatto Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 29 marzo 2021)duegiudiziarie insul caso, dopo casi sospetti legati alla somministrazione del siero. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di “atti relativi” ipotizzando il reato di omicidio colposo in seguito alla morte dell’insegnante Cinzia Pennino, 46 anni, deceduta ieri al Policlinico. La donna nei giorni precedenti aveva fatto

Advertising

Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: SICILIA CHIUSA: bar ristoranti al max l’asporto perché il virus circola, tutti distanziati ma i vaccini non conoscono limitaz… - UglCatania : Vaccini, la denuncia di Ugl salute Sicilia: “A Catania oltre 3 ore di attesa per anziani e disabili”… - FabioB_86 : L’odissea di un paziente invalido al 100%, spedito in Sicilia (a Pasquetta) dal sistema di prenotazione calabrese - gioatriz : Vaccini, Musumeci: 'Sicilia pronta a comprare lo Sputnik, nessuna difficoltà a guardare altrove' E te pareva che Mu… - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Covid-vaccini. Altro caso di danni da vaccino. In sicilia, a Messina, docente di musica in coma pe… -