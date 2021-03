Tommaso Zorzi | dopo l’incontro con la Meloni lui perde followers

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’influenceraccusato di compiacere Giorgia: “Lei calpesta i tuoi diritti e tu la ammiri”, luifans sui social., in occasione della sua partecipazione come ospite alla prima puntata della nuova stagione del ‘Maurizio Costanzo Show’, non ha rimediato una bella figura, secondo alcuni. Leggi anche –>linciato sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... Akash Kumar è una furia da quando è tornato in Italia e di accuse ce n'è per tutti: l'ultima, cronologicamente parlando, è per. Qualche giorno fa invece lo sfogo: una confessione su ...Tanta paura per il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, nonché opinionista de L'Isola dei Famosi,. La sua cagnolina, l'adorata Gilda , l'ha fatto spaventare dopo una brutta caduta dal letto. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso giovane milanese, che attraverso la propria pagina ...Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello Vip dietro a Tommaso Zorzi, annuncia una novità ai suoi fan su Instagram ...L’Isola dei Famosi: tra i protagonisti Roberto Ciufoli. Ecco cosa sappiamo di lui: età, vita privata, Instagram e social ...