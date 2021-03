Suez | liberata la portacontainer Ever Given | riprende il traffico

Advertising

È ripreso il traffico nel canale di, dopo diversi giorni in cui era tutto bloccato per colpa della nave Ever Given, incagliata nel canale. La nave è stata, secondo quanto reso noto dall'autorità che controlla il canale, ...Canale di, la portacontainer EverGiven è stataLa portacontainer EverGiven e' stata completamente disincagliata e il traffico nel Canale die' ripreso. Lo riferisce l'Autorita' del Canale di ...La nave Ever Given è stata liberata. Il traffico nel canale di Suez riprende. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il canale ...SUEZ - Dopo giorni di stallo totale, la colossale portacontainter Ever Given è stata infine liberata, sbloccando dopo una settimana il canale di Suez. Ne ha dato notizia pochi minuti fa in una nota la ...