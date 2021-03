Space Jam 2: i character poster del sequel con LeBron James (Di lunedì 29 marzo 2021) Space Jam 2 arriverà prossimamente nelle sale e i character poster mostrano i protagonisti di questa nuova avventura ambientata nel mondo del basket. Space Jam 2 arriverà prossimamente sugli schermi italiani e online sono stati condvisi i character poster dei protagonisti della nuova avventura ambientata nel mondo del basket. Le locandine mostrano infatti la star dell'NBA LeBron James e personaggi amati come Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, Speedy Gonzalez, Taz e Titti. Il franchise di Space Jam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Il produttore di Space Jam: A New Legacy è Ryan Coogler e il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)Jam 2 arriverà prossimamente nelle sale e imostrano i protagonisti di questa nuova avventura ambientata nel mondo del basket.Jam 2 arriverà prossimamente sugli schermi italiani e online sono stati condvisi idei protagonisti della nuova avventura ambientata nel mondo del basket. Le locandine mostrano infatti la star dell'NBAe personaggi amati come Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, Speedy Gonzalez, Taz e Titti. Il franchise diJam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Il produttore diJam: A New Legacy è Ryan Coogler e il ...

