Sequestra e picchia fidanzata mettendo i lucchetti alla porta di casa | arrestato un egiziano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Undi 31 anni è statoper sequestro di persona e violenza sessuale. Aveva segregato lainL'ha tenuta segregata in, per mesi, sbarrando lad'ingresso con deiper evitare che tentasse la fuga. E al buio delle finestre oscurate con pannelli adesivi, la malmenava brutalmente sferrandole calci al ventre. Una storia dell'orrore, l'ennesima di questi giorni, che stavolta giunge da Bari. Autore delle terribili sevizie è un 31enne, Ismail Mahmed, regolare sul territorio italiano, denunciato per sequestro di persona, porto abusivo d'armi e violenza sessuale ai danni di una studentessa 21enne. I sospetti Stando a quanto racconta il Corriere del Mezzoggiorno, i fatti ...

il Giornale

La fidanzata lo lascia, lui lae la costringe a camminare nuda nei boschi. È successo a Pompiano , in provincia di ... Le liti diventano frequenti, poi quattro sere fa laduramente. " ...Lui che la, lei che implora aiuto mentre lui la 'butta' dentro al furgone: 'Tanto ti ammazzo, e poi ci vado io dai carabinieri, a costituirmi'. La storia è stata ricostruita dal Corriere ...Autore delle terribili sevizie è un 31enne egiziano, Ismail Mahmed, regolare sul territorio italiano, denunciato per sequestro di persona, porto abusivo d'armi e violenza sessuale ai danni di una ...Un 25enne di Brescia è finito in manette per aver picchiato la convivente e fatta camminare nuda in un bosco Un 25enne di Brescia è finito in manette accusato di sequestro di persona nei confronti del ...