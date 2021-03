Quirinale | Mattarella conferma | ‘è il mio ultimo anno di mandato’** 2

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – Da ricordare anche un riferimento indiretto al tema, vale a dire l’intervento del 2 febbraio scorso, nel pieno della crisi di governo e proprio all’inizio formale dell’di mandato, quando, in occasione dei 130 anni dalla nascita, citò il messaggio inviato dal Presidente Antonio Segni alle Camere, soffermandosi sulle questioni della rieleggibilità e del semestre bianco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha sottolineato il presidente della repubblica, Sergio, incontrando aluna rappresentanza dell'Aeronautica Militare, in occasione del 98° anniversario della fondazione. "98 ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando aluna rappresentanza dell'Aeronautica militare, nel 98/mo anniversario della fondazione, guidata dal generale ...(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2021 "L'Aeronautica militare ha offerto, in uno scenario difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un preziosissimo contributo attraverso tutte le ...Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale alcuni rappresentanti del Corpo. "Vi esprimo la gratitudine di tutto il Paese per l'impegno mostrato di fronte all'emergenza pandemica" (ANSA) ...