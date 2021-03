«Queer Dada», esperimento virtuale per fuggire dalla schiavitù delle piattaforme (Di martedì 30 marzo 2021) Trasferire le conferenze online non è un atto indolore, per sfidare la piattezza del digitale bisogna inventare gesti che forzino i limiti delle piattaforme. È questa la sfida del Dipartimento di Comunicazione dell’Università John Cabot, che nell’ambito della serie di talk Digital Delights and Disturbances propone questa sera alle ore 18 l’evento «Queer Dada», visibile in streaming sul canale YouTube dell’ateneo americano. Sarà una maratona di letture di scrittrici e scrittori Queer e trans, che prenderanno la parola attraverso i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 30 marzo 2021) Trasferire le conferenze online non è un atto indolore, per sfidare la piattezza del digitale bisogna inventare gesti che forzino i limiti. È questa la sfida del Dipartimento di Comunicazione dell’Università John Cabot, che nell’ambito della serie di talk Digital Delights and Disturbances propone questa sera alle ore 18 l’evento «», visibile in streaming sul canale YouTube dell’ateneo americano. Sarà una maratona di letture di scrittrici e scrittorie trans, che prenderanno la parola attraverso i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SiciliaQueer : RT @donatelladr: Vuoi rompere con i codici, e soprattutto con i codici binari? Queer Dada è un'ode alla fluidità queer, anti-classificazion… - donatelladr : Vuoi rompere con i codici, e soprattutto con i codici binari? Queer Dada è un'ode alla fluidità queer, anti-classif… - donatelladr : Sei stanco di fissare la tua faccia in interminabili incontri su Zoom?Sei annoiato dalla piattezza della gallery vi… - donatelladr : Sei stanco di fissare la tua faccia in interminabili incontri su Zoom? Sei annoiato dalla piattezza della “gallery… - donatelladr : Sei stanco di fissare la tua faccia in interminabili incontri su Zoom? Sei annoiato dalla piattezza della “gallery… -

Ultime Notizie dalla rete : Queer Dada «Queer Dada», esperimento virtuale per fuggire dalla schiavitù delle piattaforme | il manifesto Il Manifesto