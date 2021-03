Portogallo vicino a Ronaldo, Ruben Neves: “Cristiano non deve scusarsi” (Di lunedì 29 marzo 2021) Fascia da capitano gettata a terra e furia contro l'arbitro. Cristiano Ronaldo non le ha mandate a dire dopo la svista del direttore di gara tra il suo Portogallo e la Serbia, quando, dopo aver aggirato il portiere, aveva deposto il pallone oltre la riga bianca, vanificando il tentativo in scivolata del difensore. E invece il fischietto non ha rilevato la rete, considerando valido l'intervento difensivo. Risultato: 2-2 immutato e poi finale, con grande rabbia da parte dei lusitani.caption id="attachment 1113553" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionAPPOGGIOIl Portogallo, però, si è stretto attorno al proprio campione. Lo ha fatto capire anche il centrocampista Ruben Neves in conferenza stampa: "Non si è scusato e non deve farlo. È un capitano esemplare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Fascia da capitano gettata a terra e furia contro l'arbitro.non le ha mandate a dire dopo la svista del direttore di gara tra il suoe la Serbia, quando, dopo aver aggirato il portiere, aveva deposto il pallone oltre la riga bianca, vanificando il tentativo in scivolata del difensore. E invece il fischietto non ha rilevato la rete, considerando valido l'intervento difensivo. Risultato: 2-2 immutato e poi finale, con grande rabbia da parte dei lusitani.caption id="attachment 1113553" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionAPPOGGIOIl, però, si è stretto attorno al proprio campione. Lo ha fatto capire anche il centrocampistain conferenza stampa: "Non si è scusato e nonfarlo. È un capitano esemplare ...

