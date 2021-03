Nessuna vittima | Londra festeggia zero decessi per COVID per la prima volta in sei mesi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per lain seinon si sono registrate vittime legate al-19. I dati del Public Health England (Phe) relativi al 28 marzo parlano chiaro e evidenziano come non ci siano statidi pazienti che nei 28 giorni precedenti avevano contratto il virus. Al picco dell’emergenza, lo scorso aprile, nella capitale britannica – che è stata l’epicentro nel Paese dellaondata di coronavirus – si contavano in media 230 morti al giorno legati alla pandemia, ricorda la ‘Bbc’. “Questa è un risultato straordinario, ma siamo ancora lontani dal ritorno alla normalità”, ha dichiarato un medico citato dall’emittente. Scrive Repubblica: Sembra passata un’era dallo scorso aprile quando c’erano 230 morti al giorno nella capitale britannica, che sinora ...

Tra l'altro si registra un dato importantissimo: nessuna vittima per il virus nelle ultime 24 ore, non accadeva da sei mesi. I medici londinesi parlano di risultato 'fantastico' notando la parallela ...