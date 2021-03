Nel Canale di Suez sbloccata la Ever Given, la portacontainer incagliata (Di lunedì 29 marzo 2021) Da qualche giorno era incagliata in uno dei canali commerciali più importanti del mondo, bloccando il passaggio di altre decine di imbarcazioni in rotta tra Europa e Asia. La nave portacontainer Ever ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 marzo 2021) Da qualche giorno erain uno dei canali commerciali più importanti del mondo, bloccando il passaggio di altre decine di imbarcazioni in rotta tra Europa e Asia. La nave...

ilpost : Le navi che rimasero bloccate otto anni nel canale di Suez - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - Tg1Rai : La grande nave #cargo incagliata nel Canale di #Suez. Slitta un nuovo tentativo per spostarla. Ma i tempi si allung… - moonlnmr : RT @sarabrgrx: la nave incastrata nel Canale di Suez mi ricorda i motivi per cui quando guido non azzardo mai manovre come i parcheggi a S - GabbbriSarracco : RT @sarabrgrx: la nave incastrata nel Canale di Suez mi ricorda i motivi per cui quando guido non azzardo mai manovre come i parcheggi a S -