Morti nel Napoletano, domani l’autopsia sui corpi di Chirollo e Romano (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGiugliano in Campania (Na) – Si terrà tra domani (ore 14.30), all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli) l’autopsia sui corpi di Ciro Chirollo, di 30 anni, e Domenico Romano, di 40, Morti venerdì sera a Marano, nel Napoletano, dopo essere stati – secondo l’ipotesi della Procura di Napoli Nord – speronati, mentre erano in scooter, dall’auto condotta dal 26enne Giuseppe Greco, che poco prima avevano rapinato del rolex. L’incarico per l’esame medico-legale è stato conferito questa mattina. Greco è indagato dalla Procura di Napoli Nord – sostituto Paolo Martinelli e Procuratore Carmine Renzulli – per omicidio volontario, ma l’indagine su quanto accaduto, affidata ai carabinieri della Compagnia di Marano, è ancora in pieno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGiugliano in Campania (Na) – Si terrà tra(ore 14.30), all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli)suidi Ciro, di 30 anni, e Domenico, di 40,venerdì sera a Marano, nel, dopo essere stati – secondo l’ipotesi della Procura di Napoli Nord – speronati, mentre erano in scooter, dall’auto condotta dal 26enne Giuseppe Greco, che poco prima avevano rapinato del rolex. L’incarico per l’esame medico-legale è stato conferito questa mattina. Greco è indagato dalla Procura di Napoli Nord – sostituto Paolo Martinelli e Procuratore Carmine Renzulli – per omicidio volontario, ma l’indagine su quanto accaduto, affidata ai carabinieri della Compagnia di Marano, è ancora in pieno ...

