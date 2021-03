Lucio Presta “festeggia” dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso su Twitter Il commento al veleno di Presta | “Bonifica dall’hard trash”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Barbaraha dovuto chiudere in anticipo il suo programma-Non è lama non ha assolutamente intenzione di smettere di tenere compagnia al suo amato pubblico. Proprio in queste ore peròsi sarebbe pronunciato nei confronti dei suoi programmi senza ricorrere a mezzi termini augurandosi una rapida interruzione di tutti gli altri programmi dellatuttora in onda come Pomeriggio Cinque e Domenica. Ma mentre piovono le critiche, Barbarasul suo profilo Instagram il boom di ascolti del suo– Non è lagiunto ieri sera, 28 marzo, alla sua ultimaper questa stagione.Non ...

davidemaggio : Il durissimo attacco di @PrestaLucio a Mauro Crippa e alla sua testata Videonews 'Con chiusura di Live iniziata bo… - PasqualeMarro : #LucioPresta, agente #Bonolis e marito #PaolaPerego, distrugge #BarbaraDUrso - ChiaroLeo : ALTRO FINIRE CON INFAMIA DURSOX CORONA, NON ERA NECESSARIO,FILMATO X RISPETTO DELLA MADRE, BASTA!!!! MEDIASET, MI F… - veracegossip : Con un Tweet inequivocabile Lucio Presta agente dei Vip commenta così la chiusura di Live Non è La D'urso.... Consi… - Luca_zone : RT @davidemaggio: Il durissimo attacco di @PrestaLucio a Mauro Crippa e alla sua testata Videonews 'Con chiusura di Live iniziata bonifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Presta

Live - Non è la D'Urso , appena chiusi i battenti, si è ritrovato a fronteggiare il duro attacco di, noto agente di spettacolo, famoso per non essere propriamente il più grande fan dei programmi targati VideoNews, nè di Barbara D'Urso. " Con la chiusura di Live - Non è la D'Urso si ...Il manager di Paolo Bonolis e marito di Paola Perego,, ha attaccato la conduttrice nelle scorse ore: 'Con la chiusura di L. N.È. L. D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così ...Pasqua con Barbara D’Urso. La versione ‘long’ di Domenica Live parte con una settimana d’anticipo rispetto alla tabella di marcia che indicava l’11 aprile come data del “ritorno al passato”. Il conten ...Lucio Presta tuona contro le trasmissioni di Barbara D'Urso con un tweet in cui chiede che dopo Live vengano chiuse anche le altre da lei condotte ...