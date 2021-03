Letta e Salvini, qualche punto in comune potrebbe esserci: tutti e due bocciano l’Ue? (Di lunedì 29 marzo 2021) L’incontro di oggi tra Enrico Letta e Matteo Salvini potrebbe regalare un risvolto inaspettato. Le posizioni politiche rispetto all’Unione europea dei due leader a primo impatto potrebbero risultare diametralmente opposte, ma a questo punto della storia la distanza sembrerebbe essere solamente sulla carta. Salvini ha fatto un passo in avanti rispetto all’unione monetaria, mentre Letta non si è tirato indietro dall’appoggiare il pragmatismo di Mario Draghi e, dove necessario, puntare il dito contro Bruxelles. Diminuendo, di fatto, il divario tra le due forze politiche. Per questo il confronto di oggi in occasione della presentazione del rapporto Ispi 2021 su “Il mondo al tempo del Covid- l’ora dell’Europa?” potrebbe rivelarsi piuttosto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) L’incontro di oggi tra Enricoe Matteoregalare un risvolto inaspettato. Le posizioni politiche rispetto all’Unione europea dei due leader a primo impattoro risultare diametralmente opposte, ma a questodella storia la distanza sembrerebbe essere solamente sulla carta.ha fatto un passo in avanti rispetto all’unione monetaria, mentrenon si è tirato indietro dall’appoggiare il pragmatismo di Mario Draghi e, dove necessario, puntare il dito contro Bruxelles. Diminuendo, di fatto, il divario tra le due forze politiche. Per questo il confronto di oggi in occasione della presentazione del rapporto Ispi 2021 su “Il mondo al tempo del Covid- l’ora dell’Europa?”rivelarsi piuttosto ...

