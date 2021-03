Legrottaglie: “Milan? E’ incredibile quello che ha fatto, ma a gennaio…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nicola Legrottaglie, ex difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 29 marzo 2021) Nicola, ex difensore centrale del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto

Advertising

zazoomblog : Legrottaglie: “Milan? E’ incredibile quello che ha fatto ma a gennaio…” - #Legrottaglie: #“Milan? #incredibile - milansette : Legrottaglie sul Milan: 'È stato incredibile ciò che ha fatto prima non quello che sta facendo adesso' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Legrottaglie sul Milan: 'È stato incredibile ciò che ha fatto prima non quello che sta facendo adesso' - sportli26181512 : Legrottaglie sul Milan: 'È stato incredibile ciò che ha fatto prima non quello che sta facendo adesso': Ai microfon… - MilanNewsit : Legrottaglie sul Milan: 'È stato incredibile ciò che ha fatto prima non quello che sta facendo adesso' -