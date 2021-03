L’assemblea condominiale al tempo del Covid: telematica (Di lunedì 29 marzo 2021) Avv. Piera Pellegrinelli – Centro Studi ANACI Bergamo L’epidemia da Covid-Sars 19 sta incidendo in modo significativo sulla nostra vita e anche all’interno della vita condominiale dove, da subito a seguito delle restrizioni, si è posto l’interrogativo: come celebrare le assemblee condominiali? Questa la domanda che si sono posti amministratori e condòmini, a fronte del divieto di riunirsi. Se in un primo momento si è cercato di posticipare il più possibile la fissazione delle assemblee condominiali, si è poi ben compreso che i tempi di risoluzione della pandemia non sarebbero stati così brevi. Il clima mite dell’estate e dell’autunno hanno consentito sovente la celebrazione delle assemblee negli spazi condominiali all’aperto, giardini o corselli dei box nella maggior parte dei casi: anche tale soluzione era destinata a breve vita con l’avvento ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Avv. Piera Pellegrinelli – Centro Studi ANACI Bergamo L’epidemia da-Sars 19 sta incidendo in modo significativo sulla nostra vita e anche all’interno della vitadove, da subito a seguito delle restrizioni, si è posto l’interrogativo: come celebrare le assemblee condominiali? Questa la domanda che si sono posti amministratori e condòmini, a fronte del divieto di riunirsi. Se in un primo momento si è cercato di posticipare il più possibile la fissazione delle assemblee condominiali, si è poi ben compreso che i tempi di risoluzione della pandemia non sarebbero stati così brevi. Il clima mite dell’estate e dell’autunno hanno consentito sovente la celebrazione delle assemblee negli spazi condominiali all’aperto, giardini o corselli dei box nella maggior parte dei casi: anche tale soluzione era destinata a breve vita con l’avvento ...

