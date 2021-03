I Dik Dik | curiosità sul gruppo pop che ha fatto ballare un’intera generazione

(Di lunedì 29 marzo 2021) Scopriamo chi sono i Dik Dik, lo storicoitaliano tra carriera musicale eI Dik Dik sono unmusicale che si è formato negli anni 60 a Milano. I fondatori delsono stati Giancarlo Sbriziolo detto Lallo e Pietro Monatlbetti detto Pietruccio. Ai due si è poi aggiunto Erminio Salvaderi detto Pepe, scomparso lo scorso 18 dicembre 2020 a causa del Coronavirus. Lallo e Pietruccio dopo la morte dello storico membro dele loro amico hanno pubblicato un post sulla pagina ufficiale della band in cui si legge: “Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avraicosì senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ...

Mogol è stato un personaggio incredibile, di una bravura esagerata. Lui ci ha insegnato molto", hanno poi raccontato i Dik Dik con Pietro Montalbetti. Erminio 'Pepe' Salvaderi: morto per complicazioni da Covid. "Sono nato con le nebbia al posto del cuore", amava ripetere Erminio "Pepe" Salvaderi.