Giancarlo Magalli può dire addio a ‘I Fatti Vostri’ | scelto l’erede

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

Stando ai rumor in circolazione esisterebbero tensioni tra i membri del cast de I Fatti Vostri, e in futuro Salvo Sottile potrebbe sostituire lo storico conduttore. Salvo Sottile sostituirà? Stando ai rumor in circolazione nella prossima edizione de I Fatti Vostri Salvo Sottile potrebbe sostituirealla conduzione dello ...è uno dei conduttori storici della Rai. Fin dagli esordi l'autore, commediografo, attore e doppiatore si distinse per le sue qualità tanto da divenire una delle colonne portanti ...Sembra proprio che, secondo voci di corridoio, stia per chiudersi un’epoca. Giancarlo Magalli concluderà questa stagione de I fatti vostri e poi si congederà dalla conduzione del programma di cui ha ...Si mormora di un clima poco piacevole tra il cast, nonostante i tentativi di mascherarlo: ci sarà un cambio alla conduzione nella prossima stagione?