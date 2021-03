Filippi: “Playoff e Boscaglia, vi dico tutto. Martin gioca poco per una ragione. Crivello e Lancini…” (Di lunedì 29 marzo 2021) La luce dei riflettori per un soggetto abituato a lavorare molto e parlare poco. Giacomo Filippi, storico vice dell'ex allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, ha sempre operato alacremente ed in profondità, nel cuore del campo e nel chiuso dello spogliatoio, dietro le quinte e lontano dalla ribalta.L'ex centrale difensivo di Treviso e Trapani ha rilevato sulla panchina rosanero proprio Boscaglia, proprio quando proprietà e dirigenza rosanero hanno assunto la sofferta ma perentoria decisione di dare una scossa ad una squadra in profonda crisi di identità e risultati, sollevando il tecnico nativo di Gela dall'incarico dopo la sconfitta maturata dalla compagine siciliana a Viterbo.Stima ed empatia con il gruppo, sotto il profilo umano e professionale, criteri relazionali, metodi di lavoro e idee tattiche sensibilmente ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021) La luce dei riflettori per un soggetto abituato a lavorare molto e parlare. Giacomo, storico vice dell'ex allenatore del Palermo, Roberto, ha sempre operato alacremente ed in profondità, nel cuore del campo e nel chiuso dello spogliatoio, dietro le quinte e lontano dalla ribalta.L'ex centrale difensivo di Treviso e Trapani ha rilevato sulla panchina rosanero proprio, proprio quando proprietà e dirigenza rosanero hanno assunto la sofferta ma perentoria decisione di dare una scossa ad una squadra in profonda crisi di identità e risultati, sollevando il tecnico nativo di Gela dall'incarico dopo la sconfitta maturata dalla compagine siciliana a Viterbo.Stima ed empatia con il gruppo, sotto il profilo umano e professionale, criteri relazionali, metodi di lavoro e idee tattiche sensibilmente ...

