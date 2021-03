Ecco ciò che c’è da sapere sulle Global Series di Apex Legends (Di lunedì 29 marzo 2021) Electronic Arts, EA, nota casa produttrice di videogiochi ha finalmente pubblicato tutti i dettagli sul prossimo torneo di Apex Legends: le Global Series Championships ALGS. In questo articolo vi daremo date, premi e chi potrà partecipare. Inizierà il primo di giugno. Le squadre che competeranno per il titolo finale in Nord America, EMEA, APAC Nord, APAC Sud e Sud America lotteranno per un premio finale di un milione di dollari americani. Tutti i giocatori che si sono qualificati durante il Circuito Invernale di Playoff saranno ammessi di diritto al ALGS. Tutti gli altri che hanno raggiunto il titolo Oro IV nello SPlit 2 della Stagione 8 su PC dal 21 aprile potranno partecipare al round di Last Chance Qualifiers LCQ per cui ci si può iniziare a registrare da oggi. La lega Nord americana ed EMEA saranno composte da 40 ... Leggi su esports247 (Di lunedì 29 marzo 2021) Electronic Arts, EA, nota casa produttrice di videogiochi ha finalmente pubblicato tutti i dettagli sul prossimo torneo di: leChampionships ALGS. In questo articolo vi daremo date, premi e chi potrà partecipare. Inizierà il primo di giugno. Le squadre che competeranno per il titolo finale in Nord America, EMEA, APAC Nord, APAC Sud e Sud America lotteranno per un premio finale di un milione di dollari americani. Tutti i giocatori che si sono qualificati durante il Circuito Invernale di Playoff saranno ammessi di diritto al ALGS. Tutti gli altri che hanno raggiunto il titolo Oro IV nello SPlit 2 della Stagione 8 su PC dal 21 aprile potranno partecipare al round di Last Chance Qualifiers LCQ per cui ci si può iniziare a registrare da oggi. La lega Nord americana ed EMEA saranno composte da 40 ...

