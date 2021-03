Docenti precari, Floridia: “Una sanatoria non ci farà avere tutti in cattedra a settembre. Subito concorsi ordinari semplificati e meritocratici” [INTERVISTA] (Di lunedì 29 marzo 2021) La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia parla del reclutamento Docenti, puntando non sul corso-concorso ipotizzato ma sui vincitori del concorso straordinario e sull'avvio di quelli ordinari, magari rivisti in alcuni passaggi pratici per renderli più veloci e semplificati, mantenendo tuttavia i criteri di merito. La mobilità, in questo quadro, va sbloccata, secondo Floridia. Così come il vincolo quinquennale sui cui c'è in corso un ampio confronto politico. L'articolo Docenti precari, Floridia: “Una sanatoria non ci farà avere tutti in cattedra a settembre. Subito concorsi ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) La sottosegretaria all'Istruzione Barbaraparla del reclutamento, puntando non sul corso-concorso ipotizzato ma sui vincitori del concorso strao e sull'avvio di quelli, magari rivisti in alcuni passaggi pratici per renderli più veloci e, mantenendo tuttavia i criteri di merito. La mobilità, in questo quadro, va sbloccata, secondo. Così come il vincolo quinquennale sui cui c'è in corso un ampio confronto politico. L'articolo: “Unanon ciin...

