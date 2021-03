Covid, in Sicilia positivo l’0,26% degli studenti. I dati aggiornati (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole Siciliane (il 96%) gli alunni positivi al Covid erano 1774 lo 0,26%. Lo dice l'ufficio scolastico regionale analizzando i dati che riguardano la scuola dell'infanzia fino a quella di II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Il 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuolene (il 96%) gli alunni positivi alerano 1774 lo 0,26%. Lo dice l'ufficio scolastico regionale analizzando iche riguardano la scuola dell'infanzia fino a quella di II grado. L'articolo .

